{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени полицейские изъяли из незаконного оборота около 50 кг наркотиков

Расфасованные вещества растительного и синтетического происхождения обнаружили в автомобиле, остановленном для проверки документов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские изъяли из незаконного оборота около 50 кг наркотиков и психотропных веществ в Тюмени. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники ДПС на трассе Тюмень - Омск остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился житель Томской области. При осмотре машины они нашли в багажнике чемодан, в котором находились расфасованные вещества растительного и синтетического происхождения. По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках находится метамфетамин общей массой 200 г и более 42 кг гашиша. Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного ему человека и по его заданию развозит запрещенные вещества по нескольким регионам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В ходе следствия полицейские выявили тайник, из которого изъяли почти 7 кг наркотиков. "Всего из незаконного оборота изъято около 50 кг запрещенных веществ. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются", - сказала Волк.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Девочка из Югры с СМА прилетела в США и находится на карантине
После двухнедельной изоляции Юлиана Сырцова попадет в больницу на лечение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС