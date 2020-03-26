В Тюмени полицейские изъяли из незаконного оборота около 50 кг наркотиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские изъяли из незаконного оборота около 50 кг наркотиков и психотропных веществ в Тюмени. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники ДПС на трассе Тюмень - Омск остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился житель Томской области. При осмотре машины они нашли в багажнике чемодан, в котором находились расфасованные вещества растительного и синтетического происхождения. По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках находится метамфетамин общей массой 200 г и более 42 кг гашиша. Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного ему человека и по его заданию развозит запрещенные вещества по нескольким регионам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В ходе следствия полицейские выявили тайник, из которого изъяли почти 7 кг наркотиков. "Всего из незаконного оборота изъято около 50 кг запрещенных веществ. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются", - сказала Волк.