Девочка из Югры с СМА прилетела в США и находится на карантине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Семья Сырцевых из Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) вместе с годовалой Юлианой, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА), прилетела в США, где девочка будет проходить лечение. Вместе с родителями она на 14 дней отравлена на карантин из-за коронавируса, после изоляции Юлиана попадет в больницу на лечение, сообщается в аккаунте в Instagram девочки в четверг.

В середине марта 2020 года для помощи в лечении Юлианы было собрано более 150 млн рублей на не зарегистрированный в РФ препарат Zolgensma. Для этого в регионе проводились благотворительные концерты, сборы денег предпринимателями и волонтерами. Также помощь оказали коллектив и руководство компании "Газпром трансгаз Югорск", игрок сборной России по волейболу, двукратный чемпион Европы Артем Вольвич и олимпийский чемпион хоккеист Павел Дацюк. Свои средства вносили все неравнодушные жители Югры и других регионов страны.

"Мы на месте, дорога была длинная, тяжелая, но все получилось: мы смогли улететь и вот мы уже в штате Огайо. По прилету нас отправили на карантин сроком на 14 дней, поэтому в больницу попадем только после изоляции", - говорится в сообщении.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 30 января поручила профильному комитету по социальной политике рассмотреть возможность включения СМА в список первоочередных орфанных (редких) заболеваний, лечение которых будет финансироваться из бюджета с 2021 года. Ежегодно в России рождается около 200 детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". Стоимость лечения СМА зарегистрированным в РФ препаратом "Спинраза" составляет примерно 48 млн рублей в первые 14 месяцев, затем 24 млн рублей ежегодно. Не зарегистрированный в РФ препарат Zolgensma для излечения детей до двух лет стоит более 140 млн рублей.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций.