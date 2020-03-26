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Распространение коронавируса нового типа

В Тюменской области закроют все торговые центры и другие места массового скопления людей

В регионе будут работать аптеки и продуктовые магазины

ТАСС, 26 марта. Власти Тюменской области по примеру Москвы закроют для посещения все торговые центры и другие места массового скопления людей. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, сообщил губернатор региона Александр Моор в программе "60 минут" на телеканале "Россия".

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"Мы тоже [как и Москва] закроем все торговые центры, фитнес-центры. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, стоматология на случай экстренной помощи. Другого пути нет, если мы хотим снизить скорость распространения инфекции", - сказал Моор в ответ на вопрос ведущей о закрытии мест скопления людей по примеру Москвы.

В Уральском федеральном округе на данный момент зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Свердловской области - 20 человек. В Челябинской области выявили вирус у восьми жителей, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) - у четырех, в Курганской области - у одного, в Тюменской области три случая, однако один был зарегистрирован в январе, пациентка уже здорова. Не выявлено зараженных коронавирусной инфекцией в Ямало-Ненецком автономном округе.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичРаспространение коронавируса нового типа
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