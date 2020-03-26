Суд выпустил под домашний арест экс-главу Челябинска Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, которая была ранее избрана в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки от представителя коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.
12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, срок ареста был установлен до 11 февраля 2020 года, а позже продлен до 10 апреля.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест по 10 апреля 2020 года включительно", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.
С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.