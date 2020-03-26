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Суд выпустил под домашний арест экс-главу Челябинска Тефтелева

Бывшего чиновника, обвиняемого в получении взятки от представителя коммерческой организации, взяли под стражу 12 декабря 2019 года
Евгений Тефтелев Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Евгений Тефтелев
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, которая была ранее избрана в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки от представителя коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, срок ареста был установлен до 11 февраля 2020 года, а позже продлен до 10 апреля.

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"Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест по 10 апреля 2020 года включительно", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.

Теги
РоссияЧелябинская область
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