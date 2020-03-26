Суд выпустил под домашний арест экс-главу Челябинска Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, которая была ранее избрана в отношении бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки от представителя коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, срок ареста был установлен до 11 февраля 2020 года, а позже продлен до 10 апреля.