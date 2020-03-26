В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в доме барачного типа в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Обнаружен седьмой погибший", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о шести погибших и одном пострадавшем. Площадь возгорания составила 200 кв. м. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 10 человек.

По данным МЧС, горели подъезд и кровля двухэтажного одноподъездного деревянного дома барачного типа. Пожар локализован в 21:49 мск. В 23:29 ликвидировали открытое горение.

В новость внесены изменения (23:57 мск) - добавлена информация о седьмом погибшем.