{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

Площадь возгорания составила 200 кв. м

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в доме барачного типа в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Обнаружен седьмой погибший", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о шести погибших и одном пострадавшем. Площадь возгорания составила 200 кв. м. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 10 человек.

По данным МЧС, горели подъезд и кровля двухэтажного одноподъездного деревянного дома барачного типа. Пожар локализован в 21:49 мск. В 23:29 ликвидировали открытое горение.

В новость внесены изменения (23:57 мск) - добавлена информация о седьмом погибшем.

 

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Открытое горение в бараке в Екатеринбурге ликвидировали
Площадь возгорания составила 200 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС