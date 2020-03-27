Банк России выпустит 3 тыс. серебряных монет к 300-летию Кузбасса

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Банк России в 2021 году, когда будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения Кузбасса, выпустит юбилейную серебряную монету номиналом три рубля и тиражом 3 тыс. экземпляров. Дизайн монеты в настоящий момент разрабатывается, сообщили ТАСС в управлении по ценным бумагам и страховому рынку Кузбасса.

"По инициативе администрации правительства Кузбасса Банком России в 2021 году будет выпущена памятная монета "300-летие образования Кузбасса". В настоящее время разрабатывается и согласуется графический дизайн будущей монеты, чтобы он отражал особенности региона, был узнаваемым", - рассказали в управлении.

Монета будет изготовлена из серебра 925 пробы. Приобрести ее будет можно в банках в качестве памятного сувенира.

Празднование 300-летия Кузбасса связывается с датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Согласно архивным документам, открытие первых месторождений угля на территории области состоялось в 1721 году. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасс). В августе 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о праздновании в 2021 году 300 летия образования Кузбасса.