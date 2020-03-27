В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли семь человек

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, один пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом деревянном доме в Екатеринбурге, где погибли семь человек. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). <…> В связи с необходимостью проведения значительного объема следственных действий в кратчайшие сроки по указанию руководства следственного управления расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Совместно с органами МЧС и полиции выясняются точные очаг и причина возгорания, проверяются различные версии, также следственной группой принимаются меры по установлению и задержанию конкретных подозреваемых лиц. В ходе расследования, в том числе будут выясняться причины и условия, которые могли способствовать произошедшему", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, размещение эвакуированных граждан организовано в здании школы № 165. "По предварительной информации, вопрос о признании многоквартирного дома аварийным не рассматривался уполномоченным органом и не был включен в муниципальную адресную программу "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы", уточнили в ведомстве, добавив, что расследование уголовного дела взято в прокуратуре на контроль.

Пострадавших обеспечат жильем

Власти Свердловской области обеспечат жильем пострадавших при пожаре. Семьям погибших и пострадавших также будет оказана помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщил в пятницу департамент информационной политики региона.

"Дано поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Главе города Александру Высокинскому поручено обеспечить жильцов дома жильем из маневренного фонда", - говорится в сообщении.