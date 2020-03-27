В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли семь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом деревянном доме в Екатеринбурге, где погибли семь человек. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, один пострадал. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Как ранее сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, специалисты уголовного розыска считают, что причиной пожара мог стать поджог.
"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). <…> В связи с необходимостью проведения значительного объема следственных действий в кратчайшие сроки по указанию руководства следственного управления расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Совместно с органами МЧС и полиции выясняются точные очаг и причина возгорания, проверяются различные версии, также следственной группой принимаются меры по установлению и задержанию конкретных подозреваемых лиц. В ходе расследования, в том числе будут выясняться причины и условия, которые могли способствовать произошедшему", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, размещение эвакуированных граждан организовано в здании школы № 165. "По предварительной информации, вопрос о признании многоквартирного дома аварийным не рассматривался уполномоченным органом и не был включен в муниципальную адресную программу "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы", уточнили в ведомстве, добавив, что расследование уголовного дела взято в прокуратуре на контроль.
Пострадавших обеспечат жильем
Власти Свердловской области обеспечат жильем пострадавших при пожаре. Семьям погибших и пострадавших также будет оказана помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщил в пятницу департамент информационной политики региона.
"Дано поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Главе города Александру Высокинскому поручено обеспечить жильцов дома жильем из маневренного фонда", - говорится в сообщении.