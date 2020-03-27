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Распространение коронавируса нового типа

Военные ЦВО изолировали условные районы с очагами вируса в рамках внезапной проверки

Фильтрационные пункты были развернуты в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 27 марта. Подразделения военной полиции и военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают изоляцию восьми условных районов с очагами вирусной инфекции в рамках внезапной проверки готовности к борьбе с коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Силами военнослужащих ЦВО на территории условно изолированных районов заражения были развернуты шесть фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В районах также организована охрана, оцепление и проведение карантинных мероприятий, а также приостановлено движение транспорта, исключен въезд и выезд на территорию условно изолированных районов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Владимира Путина проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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