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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Семьям погибших при взрыве в пятиэтажке в Магнитогорске выплатят по 1 млн рублей

Получившие травмы получат по 400 тыс. рублей

ТАСС, 27 марта. Власти выплатят семьям двух погибших в пятиэтажном доме в Магнитогорске по одному миллиону рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Пострадавшим будет оказана вся помощь, в том числе и финансовая. Решение в связи с гибелью [людей] принято. Речь идет о выплате на одного человека по одному миллиону рублей", - сказал он.

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По его словам, получившие травмы получат по 400 тыс. рублей. Жители дома, полностью потерявшие имущество, получат по 100 тыс. рублей, а частично потерявшие имущество - по 50 тыс. рублей.

По данным регионального Минздрава, под наблюдением остается ребенок - он в реанимации в тяжелом состоянии, а также мужчина в состоянии легкой степени тяжести. "Всю ночь с ребенком работали бригады врачей из Челябинска. Вертолет [санавиации] готов в любой момент доставить его в областной центр", - добавили в пресс-службе.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет. В результате ЧП погибли два человека. Всего за медицинской помощью обратились 17 человек.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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