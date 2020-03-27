В Свердловской области зараженную коронавирусом женщину перевели в реанимацию

В УФО на данный момент зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Свердловской области - 20 человек. В Челябинской области выявили коронавирус у восьми жителей, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) - у четырех человек, в Курганской области - у одного человека, в Тюменской области зарегистрировано три случая, однако один был зафиксирован в январе, пациентка выписана в феврале. Не выявлено зараженных COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе.

ТАСС, 27 марта. Женщина 75-ти лет, которая лечится от коронавируса в Екатеринбурге, помещена в реанимацию для круглосуточного контроля ее состояния здоровья. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Одна больная, которой 75 лет, действительно находится в состоянии, которое классифицировалось как тяжелое, потом она перешла в состояние средней степени тяжести. Мы решили ее поместить в реанимационную палату, чтобы она была под круглосуточным наблюдением. Динамика у нее положительная", - сказал Креков, уточнив, что она не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии в Тюменской области. По данным замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, за ним наблюдают лучшие врачи региона, второй заразившийся чувствует себя хорошо.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области сообщили ТАСС, что в регионе все заразившиеся чувствуют себя хорошо, заболевание протекает в легкой форме. По информации Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, два человека находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, состояние остальных двух врачи считают удовлетворительным. В департаменте здравоохранения Курганской области добавили ТАСС, что состояние зараженной коронавирусом девочки удовлетворительное.