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Распространение коронавируса нового типа

Студенты-ветеринары в Екатеринбурге помогут людям в самоизоляции с уходом за животными

Активисты также готовы помощь жителям города старше 65 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Студенты-ветеринары из зоологического отряда в Екатеринбурге помогут в уходе за домашними животными жителям города, которые находятся в самоизоляции. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ).

"Студенты готовы оказать помощь с уходом за домашними животными уральцам, находящимся в профилактической изоляции по коронавирусу, а также людям старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция. <…> Ребята являются активистами первого на Урале зоологического студенческого отряда "Деусвальд". Одной из главных целей отряда является поддержка и опека животных, а также их разведение с целью сохранения популяции некоторых экзотических видов", - говорится в сообщении вуза.

В команду волонтеров входят студенты УрГАУ с факультета ветеринарной медицины и экспертизы. Заявки на помощь от жителей принимает исполком Общероссийского народного фронта в Свердловской области.

"Мы понимаем всю ответственность карантина, особенно для тех, кто уже находится в лечебном учреждении, поэтому готовы предложить свою помощь по выгулу домашних животных, покупке корма и консультированию по уходу", - приводят в пресс-службе слова руководителя отряда Алины Ахметьяновой.

УрГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действуют 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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