Свердловские промышленники готовы закупить экспресс-тесты на коронавирус для предприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Свердловские промышленники готовы закупать экспресс-тесты на коронавирус за свой счет для использования непосредственно на предприятиях, ими уже изучен рынок производителей в Китае и Корее. Такая мера существенно снизит нагрузку на медицинский персонал региона, сообщил в пятницу журналистам вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов.

"Для нас важно обеспечить предприятия большим количеством тестов, чтобы обеспечить их бесперебойную работу с сохранением экономического потенциала региона. Нашими предпринимателями уже проведено исследование рынка. Есть зарубежный рынок тестов в Корее и Китае с производительностью до 3 млн тестов в день и по приемлемой цене. Целая группа предприятий готова приобрести их для своих сотрудников. Мы готовы значительно облегчить нагрузку на медперсонал области за счет диагностики силами предприятий", - сказал он.

Черепанов добавил, что пока предприятия союза не имеют возможности закупить тесты из-за запрета на прямое их приобретение (они не имеют госрегистрации в РФ). Однако, отметил Черепанов, речь идет о тестах, сертифицированных в ЕС, и если следовать регламенту Роспотребнадзора, то путь для снятия ограничений по их закупке есть.

На данный момент в СОСПП работают семь комитетов и шесть комиссий. Союз был образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В его состав входит около 500 крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах союза составляет около 70% от промышленного производства в области.