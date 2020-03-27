Пять регионов УФО закрывают ТРЦ, рестораны и торговые точки на время недельных выходных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер до особого распоряжения приостановил проведение всех досуговых массовых мероприятий, даже тех, в которых участвуют менее 50 человек, а также работу библиотек и учреждений досуга. С 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность кафе и ресторанов, за исключением доставки еды или еды на вынос, магазинов кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Подобные меры ввели губернаторы Тюменской, Свердловской, Курганской областей и в ХМАО - Югре.

В Уральском федеральном округе (УФО) на данный момент зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Свердловской области - 20 человек. В Челябинской области коронавирус выявили у восьми жителей, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) - у четырех человек, в Курганской области - у одного человека, в Тюменской области зарегистрировано три случая, однако один был зафиксирован в январе, пациентка выписана в феврале. В Ямало-Ненецком автономном округе зараженных не выявлено.

ТАСС, 27 марта. Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра для снижения рисков распространения коронавируса вводят ограничения по работе торговых центров, ресторанов и торговых точек с 28 марта. Ограничительные меры для пожилых людей затрагивают все регионы округа.

Также в Челябинской области с 28 марта по 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, горнолыжных трасс, объектов массового отдыха.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение к жителям региона, находясь дома, где подчеркнул, что выходные "это не каникулы, это необходимые меры безопасности". Он посоветовал всем жителям оставаться дома в кругу семьи. Куйвашев подчеркнул, что власти работать будут, но сам глава региона ограничит все встречи. В Челябинской области ограничения коснутся и национальных парков "Зюраткуль" и "Таганай", которые вводят запрет на прием туристов из-за коронавируса.

В ХМАО ограничения по сфере общественного питания действуют до 5 апреля, а ограничения на работу спорткомплексов, досуговых и оздоровительных организаций - до 30 апреля. Также до 5 апреля на территории округа приостановлено посещение гражданами религиозных объектов.

На Ямале, где заболевших коронавирусной инфекцией нет, таких ограничений пока не вводилось.

Особое внимание старшему поколения

Во всех регионах УФО вводят ограничения для лиц пожилого возраста: в Тюмени, например, граждане пожилого возраста, а также лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции. Мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что перед администрацией поставлена задача при нарушении режима самоизоляции блокировать транспортные карты. Подобные меры вводятся с 30 марта. В Челябинской области для пожилых вводятся ограничительные меры на посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.

Оперативный штаб Ямала по профилактике распространения коронавируса рекомендовал жителям региона от 60 лет и старше не выходить из дома без крайней необходимости. Режим самоизоляции снизит для пожилых людей риск заражения коронавирусной инфекцией. В ХМАО - Югре власти также рекомендуют пожилым жителям не выходить из дома без крайней необходимости.

"Пожилым людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в режим самоизоляции и не выходить из дома без нужды", - сказал губернатор региона Вадим Шумков во время своего обращения к жителям на своей странице в Instagram.

Работа крупных компаний

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Трубной металлургической компании, крупнейшего производителя стальных труб в России, производственные процессы на предприятиях компании носят непрерывный характер, поэтому персонал, задействованный в организации непрерывного производства, продолжит работу в штатном режиме. Работающим сотрудникам заработная плата будет рассчитываться с учетом работы в выходные дни.

В пресс-службе "Газпром нефть Хантос" ТАСС сообщили, что на территории ХМАО следующая неделя будет для всех сотрудников "Газпром нефти" нерабочей, за исключением тех, кто задействован в дежурствах и обеспечении работы непрерывно действующих производственных объектов. Сотрудникам рекомендовано оставаться дома в течение этой недели.

Курганский завод АО "Кургандормаш", производящий более десятка видов строительной и коммунальной техники для регионов РФ и других стран, закрывает производство, отпустив несколько сотен работников с сохранением зарплаты, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора Юрий Авдалов. Работать останутся только службы, необходимые для жизнеобеспечения завода. Предприятие оценивает ущерб, который получит за время недельного простоя, приблизительно в 50 млн рублей.

Досуг жителей на время выходных

На время выходных по поручению полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе в аппарате организована рабочая группа по созданию дополнительного образовательного и развивающего контента в онлайн-доступе. В задачи рабочей группы входит анализ и распространение наилучших сетевых практик, а также подготовка предложений по повышению эффективности соответствующих ресурсов сети Интернет.

"В регионах УФО уже имеются успешные практики по созданию образовательного и развлекательного контента для тех, кто вынужденно находится дома. Особо стоит отметить проекты, реализуемые в Тюменской области и на Ямале", - рассказал заместитель полпреда.