Следствие просит поместить под стражу фигуранта дела о взрыве газа в доме в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Следствие направило в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска в Челябинской области ходатайство об аресте мужчины, который стал фигурантом уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном доме, произошедшем в четверг. Материалы будут рассмотрены в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение материалов назначено на субботу", - сказали в пресс-службе.