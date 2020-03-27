Следствие просит поместить под стражу фигуранта дела о взрыве газа в доме в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Следствие направило в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска в Челябинской области ходатайство об аресте мужчины, который стал фигурантом уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном доме, произошедшем в четверг. Материалы будут рассмотрены в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение материалов назначено на субботу", - сказали в пресс-службе.
Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате ЧП загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Погибли два человека. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
На брифинге в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что правоохранительные органы задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в доме.