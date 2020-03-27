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Экс-начальника курганского ГУ МЧС задержали по подозрению в нарушениях при госзакупках

Его незаконные действия привели к ущербу в 56,5 млн рублей

ТАСС, 27 марта. Правоохранительные органы задержали бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области по подозрению в совершении должностного преступления при покупке робототехнического оборудования в рамках государственного оборонного заказа для нужд МЧС. Ущерб составил 56,5 млн рублей. Об этом говорится в пятницу в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курганской области по обвинению в совершении должностного преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий") задержан бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2017 года ведомство в рамках государственного оборонного заказа заключило госконтракт на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС России с ЗАО НПО "Курганский завод СпецТехники". Цена оборудования составила 94 млн 410 тыс. рублей. В марте - апреле 2018 года Рожков, являясь председателем комиссии по приемке заказа, "достоверно зная о существенных недостатках продукции и невозможности ее приемки, действуя умышленно, явно превышая предоставленные ему полномочия", организовал приемку робототехнических средств и составление фиктивных актов о соответствии их техническим условиям к госконтракту, которые лично подписал и представил к последующей оплате в МЧС России.

"На основании представленных им заведомо ложных документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей бюджетных средств, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, причинение тяжких последствий в виде оплаты непригодных к эксплуатации робототехнических средств и невозможности их использования спасательными подразделениями МЧС России. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Курганской области", - уточняют в пресс-службе.

Следствие решает вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияКурганская область
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