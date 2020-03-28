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Экспорт медоборудования вырос в 2,5 раза в Свердловской области

Он достиг $9,8 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Экспорт медицинского оборудования в Свердловской области вырос в 2,5 раза и достиг, по данным регионального министерства международных и внешнеэкономических связей, $9,8 млн. Такие результаты стали возможны благодаря реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил ТАСС в субботу президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

"Почти в 2,5 раза вырос экспорт медицинского оборудования и достиг цифры в $9,8 млн По этому показателю регион занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации и первое по поставкам дыхательной аппаратуры", - сообщили в пресс-службе регионального министерства и добавили, что выросли поставки медоборудования в Узбекистан, Белорусию, Киргизию, а также начаты поставки в Чехию.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщил ТАСС, что толчком к таким результатам послужил нацпроект "Международная кооперация и экспорт". По его словам, в прошлом году впервые министерство международных и внешнеэкономических связей совместно с Уральской торговой промышленной палатой проанализировали, в какие страны предприятиям региона делать поставки эффективнее с учетом емкости рынка каждого государства и игроками на нем, правилами и ограничениями, установленными в странах.

"Было выбрано несколько направлений экспорта медицинских услуг, в частности, медоборудования. В качестве пилотных выбрали две страны - Узбекистан и Казахстан, провели маркетинговые исследования рынков, где могут иметь преимущества наши предприятия, какие есть внутренние законодательные и регуляторные ограничения, правила. С учетом этого был подготовлен пул предприятий, бизнес-миссии, проведение которых было поддержано материально государством. И результат - это не случайность, не благоприятная конъюнктура, не удача, а итог хорошего прицела", - отметил Беседин.

Он добавил, что в регионе есть серьезные производители - экспортеры медицинского оборудования. Например, "Уральский оптико-механический завод" поставляет оборудование для систем родовспоможения в более чем 70 стран, а два основных в стране производителя аппаратов искусственной вентиляции легких также находятся в Свердловской области. Также диализные установки по борьбе с почечными болезнями здесь производит группа компаний "Юнона". И это только то, что касается медицинской техники, отметил Беседин.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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