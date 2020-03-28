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Распространение коронавируса нового типа

Один из зараженных коронавирусом в Свердловской области находится в тяжелом состоянии

Специалистами выявлены контактировавшие с заболевшими, все находятся под наблюдением медиков

ТАСС, 28 марта. Состояние одного из жителей Свердловской области, зараженного коронавирусом, оценивается как тяжелое. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

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"Еще четыре случая COVID-19 в Свердловской области лабораторно подтверждены научным центром "Вектор". На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 24 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, одного - средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным штаба, больные находятся под наблюдением врачей в екатеринбургской ГКБ № 40. Специалистами выявлены контактировавшие с заболевшими, все находятся под наблюдением медиков, контактные близкого круга - в горбольнице № 6. Проведены необходимые мероприятия по дезинфекции очагов.

В Челябинской области, по данным регионального Минздрава, за сутки подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания достигло девяти. "В работе еще 18 предварительно положительных результатов", - говорится в сообщении. В пресс-службе Минздрава Челябинской области ТАСС не смогли прокомментировать состояние заболевшего.

Также один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии в Тюменской области. По данным замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, за ним наблюдают лучшие врачи региона, второй заразившийся чувствует себя хорошо. По информации департамента здравоохранения Югры, два человека находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, состояние остальных двух врачи считают удовлетворительным. В департаменте здравоохранения Курганской области ТАСС сообщали, что состояние зараженной коронавирусом девочки удовлетворительное.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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