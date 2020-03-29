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Распространение коронавируса нового типа

В Тюменской области СМИ опубликовало ложные данные о числе заразившихся коронавирусом

В связи с инцидентом региональный СК проводит проверку

ТАСС, 29 марта. Следователи проводят проверку в связи с публикацией в СМИ в Тюменской области ложных данных о количестве заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о количестве случаев заражения коронавирусом в регионе. Оперативный штаб региона по профилактике COVID-19 сообщает, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Следователи проверят информацию СМИ и установят личности распространителей ложных данных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СК России по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина была создана рабочая группа для выявления в мессенджерах и СМИ фейков о заболевших коронавирусной инфекцией в России. За распространение фейков СК может возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих"). По первой из этих статей распространителям фейков может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, до двух лет принудительных работ или лишение свободы. Вторая статья предусматривает штраф уже до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативного наказания предусмотрено до 400 часов обязательных работ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияТюменская областьРаспространение коронавируса нового типа
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