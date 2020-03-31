Защита водителя, сбившего трех человек в Екатеринбурге, обжаловала приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Защита Владимира Пузырева, сбившего в 2018 году в центре Екатеринбурга трех пешеходов, в том числе маленького ребенка, и осужденного на 6,5 года колонии, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 20 марта приговорил Пузырева к шести годам и шести месяцам колонии. Он признан виновным по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. В пользу потерпевших с виновного взыскан моральный вред на сумму 3,4 млн рублей.

"Защита Пузырева подала апелляционную жалобу на приговор", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло утром 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге, автомобиль Honda CR-V выехал на пешеходную зону и сбил людей. В результате ДТП трое пешеходов пострадали, среди них был двухлетний ребенок. Все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, ребенок был в коме.