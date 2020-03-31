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Аварийность на коммунальных сетях в Свердловской области снизилась почти на 23%

С 12 октября на территориях муниципалитетов зарегистрировано 126 технологических нарушений, в прошлом сезоне показатель составил 163 нарушения
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Аварийность на коммунальных сетях Свердловской области снизилась более чем на 22,7% в отопительном сезоне 2019-2020 годов по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"Количество технологических нарушений на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в отопительном сезоне 2019-2020 годов снизилось на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число аварийных ситуаций, на устранение которых потребовалось более суток, - на 39%", - говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ региона, всего с 12 октября на территориях муниципалитетов зарегистрировано 126 технологических нарушений, в прошлом году этот показатель составил 163 нарушения. Как и предыдущей зимой, котельные, теплопункты и канализационные сети прошли отопительный сезон в безаварийном режиме. Сбои были зафиксированы на сетях электроснабжения в 43 случаях, сетях водоснабжения - в 42 случаях, теплоснабжения - в 30. В большинстве случаев главной причиной этого стал высокий износ инфраструктуры.

Сбои в работе коммунальных систем зафиксированы в 36 территориях (38,3% от общего количества муниципальных образований). В прошлом году за этот же период аварийные ситуации были зарегистрированы в 39 муниципалитетах (42%).

"Важнейшая задача органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства на ближайший период - обеспечить штатное, безаварийное завершение отопительного сезона. Далее - провести тщательное обследование инфраструктуры, уточнить объемы предстоящих ремонтов и на основе этого сформировать детальные планы-графики на летнюю ремонтно-восстановительную кампанию, чтобы своевременно и качественно подготовить ее к следующей зиме", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Алексея Рубцова.

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РоссияСвердловская область
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