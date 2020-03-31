Для жителей ХМАО ввели режим самоизоляции

"Ввести с 31 марта 2020 года на период до особого распоряжения на территории автономного округа режим обязательной самоизоляции граждан с целью предотвращения распространения COVID-2019", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства во вторник.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в ХМАО во вторник выросло с пяти до семи человек, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба Югры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в Югре было выявлено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все они завозные, не связаны между собой и пришлись на Сургут. Больные были госпитализированы после заграничных путешествий, состояние всех оценивается как стабильное. "У нас два новых случая коронавируса подтвержденных. Один случай - это месторождение в Ханты-Мансийском районе, там ситуация под контролем, туда направили бригаду медиков, обследуют всех. <…> Второй человек - в Сургуте", - сказала Соловьева.

Как уточнил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский, состояние заболевшего рабочего с нефтяного месторождения оценивается как удовлетворительное. "Выезжали две бригады медработников на месторождение, более 200 сотрудников осмотрены на месте. Госпитализированы в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска десять человек с признаками инфекционного заболевания, которое требует уточнения", - сказал он.