{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Для жителей ХМАО ввели режим самоизоляции

Он будет действовать до особого распоряжения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции вводится в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ввести с 31 марта 2020 года на период до особого распоряжения на территории автономного округа режим обязательной самоизоляции граждан с целью предотвращения распространения COVID-2019", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства во вторник.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в ХМАО во вторник выросло с пяти до семи человек, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба Югры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 

Ранее в Югре было выявлено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все они завозные, не связаны между собой и пришлись на Сургут. Больные были госпитализированы после заграничных путешествий, состояние всех оценивается как стабильное. "У нас два новых случая коронавируса подтвержденных. Один случай - это месторождение в Ханты-Мансийском районе, там ситуация под контролем, туда направили бригаду медиков, обследуют всех. <…> Второй человек - в Сургуте", - сказала Соловьева. 

Как уточнил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский, состояние заболевшего рабочего с нефтяного месторождения оценивается как удовлетворительное. "Выезжали две бригады медработников на месторождение, более 200 сотрудников осмотрены на месте. Госпитализированы в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска десять человек с признаками инфекционного заболевания, которое требует уточнения", - сказал он.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим самоизоляции для всех граждан ввели на территории Курганской области
Решение принято на оперативном штабе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС