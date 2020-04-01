Суд под Екатеринбургом впервые в России рассмотрел дело по видеозвонку с помощью WhatsApp

ТАСС, 1 апреля. Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с использованием видеозвонка с помощью месседжера WhatsApp. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывали правовую помощь одной из сторон дела.

"Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В качестве наказания суд запретил деятельность этого кафе на срок 45 дней", - заявил Чиков.

С 28 марта в Свердловской области для снижения рисков распространения коронавируса были введены ограничения в работе торговых центров, ресторанов и торговых точек. Деятельность кафе в регионе с этого времени и до особого распоряжения запрещена.

Ранее за аналогичное правонарушение суд закрыл кафе в Великом Устюге, где также деятельность заведений общепита прекращена из-за коронавируса.