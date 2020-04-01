{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Суд под Екатеринбургом впервые в России рассмотрел дело по видеозвонку с помощью WhatsApp

Невьянский городской суд на 45 дней запретил деятельность кафе, которое продолжало работать во время карантина

ТАСС, 1 апреля. Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с использованием видеозвонка с помощью месседжера WhatsApp. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывали правовую помощь одной из сторон дела.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В качестве наказания суд запретил деятельность этого кафе на срок 45 дней", - заявил Чиков.

С 28 марта в Свердловской области для снижения рисков распространения коронавируса были введены ограничения в работе торговых центров, ресторанов и торговых точек. Деятельность кафе в регионе с этого времени и до особого распоряжения запрещена.

Ранее за аналогичное правонарушение суд закрыл кафе в Великом Устюге, где также деятельность заведений общепита прекращена из-за коронавируса.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лесные пожары в России
Рослесхоз подготовил долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах в 2020 году
Он составляется на основе долгосрочного погодного прогноза и средних показателей пожарной опасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС