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В Курганской области вынесли приговор группе подростков, угнавшей восемь машин

Угоны совершались в 2018 году в Мишкинском и Шумихинском районах

ТАСС, 1 апреля. Суд признал виновными в совершении ряда угонов, краж и причинении средней тяжести вреда здоровью восьмерых подростков в Мишкинском районе Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Мишкинском районе восьмерым подросткам вынесен обвинительный приговор за совершение ряда угонов, краж, умышленного повреждения имущества, незаконного проникновения в жилище и причинение средней тяжести вреда здоровью. <...> Четверым подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, троим - в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, еще один приговорен к трем годам реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году с мая по октябрь подростки совершили в Мишкинском и Шумихинском районах восемь угонов и две кражи. "[При этом] один из автомобилей подожгли в целях сокрытия следов преступления, незаконно проникли в жилое помещение в Мишкино, а также, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинили потерпевшему вред здоровью средней тяжести", - уточняют в ведомстве.

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РоссияКурганская область
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