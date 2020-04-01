Арктический центр добровольчества открылся на Ямале

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Арктический центр добровольчества, объединяющий волонтеров со всего округа, открылся в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Всего на Ямале насчитывается более 15 тыс. волонтеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"По решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в округе начнет работу Арктический центр добровольчества. На Ямале большое количество волонтеров - более 15 тыс. человек. Очень много людей изъявили желание помогать в нынешних условиях пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянной заботе. Мы понимаем, что нужен единый координационный центр, и с сегодняшнего дня он заработал", - приводит пресс-служба слова директора департамента туризма и молодежной политики ЯНАО Наиля Хайруллина.

Всего, по словам Хайруллина, в регионе действует 231 добровольческое объединение. В пресс-службе отметили, что на этот год центром запланированы образовательные программы, предполагающие поездки по муниципальным образованиям и организацию семинаров для руководителей объединений и общественных организаций.

"Еженедельно в стране и мире появляются лучшие практики: возможность их применения в нашем регионе - одна из основных задач центра. Кроме того, важная объединяющая функция - это активная работа с представителями некоммерческого сектора, бизнесом, органами власти. В добровольчество включены практически все", - добавил Хайруллин.

В Арктическом центре добровольчества консультационную и финансовую поддержку на реализацию доброго дела, социального проекта или акции смогут получить как физические лица, так и добровольческие объединения, уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день на Ямале успешно работают региональные отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" - около 2 тыс. человек, Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" - 458 поисковиков, ВОД "Волонтеры-медики" - более 550 добровольцев. В 2019 году на Ямале появилось региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры".