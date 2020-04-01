Вахтовиков Приобского месторождения госпитализировали после контакта с зараженным COVID-19

По данным на 1 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в ХМАО составляет восемь человек, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Один из них работал на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация на Приобском месторождении осложнилась после подтверждения наличия коронавирусной инфекции у одного из вахтовиков. После контакта с зараженным госпитализированы 40 вахтовиков с этого месторождения, сообщил на брифинге заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока.

"Осложнилась обстановка с коронавирусом в связи с тем, что один из сотрудников сервисной компании не заявил о своем пребывании за границей и после туристической поездки, мест с неблагоприятной обстановкой вернулся на вахту в район Приобского месторождения", - сказал Тиртока.

Он отметил, что в этой зоне расположены два вахтовых поселка, где располагаются вахтовые рабочие и сервисные компании, оказывающие услуги "Роснефти". "Большой контактный круг [вахтовика с подтвержденным диагнозом коронавирус] определен, сегодня госпитализированы в окружную клиническую больницу 24 человека, 16 человек госпитализированы в обсерватор "Юган", - сказал Тиртока.

По его словам, состояние большинства госпитализированных оценивается как удовлетворительное. "За исключением четырех человек, которые находятся под бдительным контролем медиков", - отметил он.

Замгубернатора подчеркнул, что дополнительные меры по изоляции вахтовых поселков на территории Приобского месторождения выполнены в полном объеме.