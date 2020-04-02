Пособие по безработице на Ямале увеличено почти до 20 тыс. рублей

ТАСС, 2 апреля. Размер пособия по безработице увеличен более чем на 6 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и составил почти 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Правительство РФ утвердило новый размер максимальной величины пособия по безработице. На Ямале с учетом районного коэффициента он составит 18 195 рублей. Ранее в автономном округе максимальный размер составлял 12 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Правительство России 30 марта установило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в стране.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, получателям пособия, у которых размер был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума. Эти граждане в апреле получат пособия в увеличенном размере.

"Максимальный размер получают граждане, уволенные по любым основаниям в течение одного года до наступления безработицы, если они в этот период состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель", - уточнили в пресс-службе.