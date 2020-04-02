В Челябинске закрыли парикмахерскую, нарушавшую режим по коронавирусу

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы в Курчатовском районе Челябинска по решению суда опечатали на 15 суток помещение парикмахерской, в котором продолжали работать люди, нарушая санитарный режим по коронавирусу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

По данным властей, в Челябинской области официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. С 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности, запрещена работа ряда субъектов малого бизнеса, таких как кафе, сауны, кальянные, автомагазины, парикмахерские и т. д.

"Поступил первый исполнительный документ на парикмахерскую в Курчатовском районе Челябинска. Причина назначенного наказания - нарушение индивидуальным предпринимателем распоряжения правительства Челябинской области об ограничениях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Деятельность объекта была приостановлена судебными приставами: предприниматель ознакомилась со всеми процессуальными документами, люди собрали личные вещи, вышли из помещения, после дверь была опечатана на 15 суток", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что приставы будут следить за тем, чтобы люди самовольно не вернулись в помещение парикмахерской. Сохранность печати будут проверять ежедневно.