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В Свердловской области растет число детей с аутизмом, которые учатся в системе образования

На домашнем обучении в регионе остаются 90 детей с расстройством аутистического спектра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Число детей с расстройством аутистического спектра (РАС), которые обучаются в образовательных организациях, а не на дому, выросло на 100 человек в Свердловской области по сравнению с 2019 годом. Сейчас в системе образования региона 614 детей с аутизмом, сообщила в четверг журналистам начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Блаженкова.

"По последним данным, [в Свердловской области] 614 детей с РАС в системе образования. В дошкольных образовательных организациях - 274, в школах - 316 и в колледжах, техникумах - шесть. <...> Интересно сравнить, что в прошлом году по мониторингу было 505 [таких] детей в системе образования. Количество растет, наибольшее количество - это дошкольное образование и начальная школа", - сказала она на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС, посвященной Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Блаженкова уточнила, что росту количества детей, обучающихся в образовательных учреждениях, способствует работа специалистов психолого-медико-педагогических комиссий.

По ее словам, для обучения такого количества детей задействованы 1 тыс. 452 педагога: это логопеды, психологи, дефектологи и тьюторы. На домашнем обучении остаются 90 детей, пять из которых - дошкольного возраста, 85 - школьники.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году. 2 апреля 2020 года, в День распространения информации о проблеме аутизма в городах России пройдет акция "Зажги синим", в рамках которой городские здания будут подсвечены синим светом.

Расстройство аутистического спектра - общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и развивать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами. По статистике ВОЗ, в мире насчитывается около 67 млн людей с аутизмом.

Теги
РоссияСвердловская область
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