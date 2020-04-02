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Более 400 свердловских педагогов пройдут подготовку для обучения детей с аутизмом

Акцент планируется делать на подготовку тьюторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше 400 педагогов, которые будут работать в Свердловской области с детьми с аутизмом, пройдут подготовку в Уральском федеральном университете (УрФУ), Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) и Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) в 2020 году. Об этом сообщила в четверг журналистам начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями министерства образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Блаженкова.

"К подготовке педагогов сейчас активно подключаются некоммерческие организации, мы работаем с ведущими университетами региона: это и УрФУ, и УрГПУ. И у нас подключено отдельное соглашение с Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ). <...> На этот год запланировано обучение, которое, наверное, мы будем проводить в дистанте, более 400 педагогов по различным программам. Особый упор мы будем делать на подготовку тьюторов", - сказала Блаженкова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС, посвященной Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

По ее словам, подготовка педагогов будет заключаться в профессиональной переподготовке или повышении квалификации специалистов. Блаженкова отметила, что подключение экспертов из разных университетов необходимо, так как "инновационные программы подготовки специалистов [для работы с детьми-инвалидами] только появляются в наших школах". Сейчас для обучения 614 детей с РАС (расстройством аутического спектра) в Свердловской области задействовано 1452 педагога: это логопеды, психологи, дефектологи и тьюторы.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 года. 2 апреля 2020 года, в День распространения информации о проблеме аутизма в городах России пройдет акция "Зажги синим", в рамках которой городские здания подсветятся синим светом.

Расстройство аутистического спектра - общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и развивать социальное взаимодействие и социальные связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами. По статистике ВОЗ, в мире насчитывается около 67 млн людей с аутизмом.

Теги
РоссияСвердловская область
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