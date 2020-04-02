Врачи передвижной поликлиники обследовали более 4,5 тыс. жителей удаленных поселений Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты передвижных медицинских комплексов провели обследование более 4,5 тыс. жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) в рамках зимнего рейда. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального парламента.

Специализированные медицинские грузовые автомобили повышенной проходимости, на которых передвигались врачи, оснащены диагностическим, стоматологическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием.

"В ходе зимнего рейда <…> врачами было осмотрено 4559 человека (в 2018 году - 3923). В этом году на приеме у врачей побывало значительно больше представителей коренных малочисленных народов Севера - 921 человек. По результатам медицинских осмотров направлен на дальнейшее обследование и лечение 161 человек, число нуждающихся в высокотехнологической помощи составило 4 человека", - говорится в сообщении.

Текущей зимой врачи побывали в 15 труднодоступных деревнях и селах Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов, в которых проживает около 15 тыс. человек. "Несмотря на теплую зиму и очень раннюю весну, погода не внесла каких-либо существенных коррективов в расписание передвижных комплексов. Выполнен весь запланированный объем медицинских работ, а по ряду направлений даже с небольшим перевыполнением плана", - приводятся в сообщении слова главного врача регионального Центра профессиональной патологии Николая Ташланова.

В пресс-службе отметили, что на первом месте у жителей удаленных поселений, остаются заболевания желудочно-кишечного тракта, а на втором - болезни мочеполовой системы, на третьем - сердечно-сосудистой системы. Затем идут заболевания эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ.

"Наряду с консультациями врачей-специалистов также проводились профилактические флюорографические и маммографические обследования. В состав врачебной бригады вошли 19 специалистов, в частности невролог, акушер-гинеколог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, а также врач общей практики, добавили в пресс-службе.