{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи передвижной поликлиники обследовали более 4,5 тыс. жителей удаленных поселений Югры

Медики побывали в 15 труднодоступных деревнях и селах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты передвижных медицинских комплексов провели обследование более 4,5 тыс. жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) в рамках зимнего рейда. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального парламента.

Специализированные медицинские грузовые автомобили повышенной проходимости, на которых передвигались врачи, оснащены диагностическим, стоматологическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием.

"В ходе зимнего рейда <…> врачами было осмотрено 4559 человека (в 2018 году - 3923). В этом году на приеме у врачей побывало значительно больше представителей коренных малочисленных народов Севера - 921 человек. По результатам медицинских осмотров направлен на дальнейшее обследование и лечение 161 человек, число нуждающихся в высокотехнологической помощи составило 4 человека", - говорится в сообщении.

Текущей зимой врачи побывали в 15 труднодоступных деревнях и селах Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов, в которых проживает около 15 тыс. человек. "Несмотря на теплую зиму и очень раннюю весну, погода не внесла каких-либо существенных коррективов в расписание передвижных комплексов. Выполнен весь запланированный объем медицинских работ, а по ряду направлений даже с небольшим перевыполнением плана", - приводятся в сообщении слова главного врача регионального Центра профессиональной патологии Николая Ташланова.

В пресс-службе отметили, что на первом месте у жителей удаленных поселений, остаются заболевания желудочно-кишечного тракта, а на втором - болезни мочеполовой системы, на третьем - сердечно-сосудистой системы. Затем идут заболевания эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ.

"Наряду с консультациями врачей-специалистов также проводились профилактические флюорографические и маммографические обследования. В состав врачебной бригады вошли 19 специалистов, в частности невролог, акушер-гинеколог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, а также врач общей практики, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Все регионы УФО ввели режимы самоизоляции из-за коронавируса
Последними в округе решение приняли власти Тюменской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС