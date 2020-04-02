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В Свердловской области загорелся ангар на площади 400 кв. метров

Пожар локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре в городе Каменске-Уральском Свердловской области, предварительная площадь составляет 400 кв. м, огонь локализован. Тушение осложнено наличием в ангаре бочек с горюче-смазочными материалами, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:33 (12:33 мск) поступило сообщение о пожаре на ул. Уральской в Каменске-Уральском. Горит ангар, предварительная площадь пожара составляет 400 кв.м. Тушение пожара осложняется наличием внутри ангара бочек с горюче-смазочными материалами. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего к ликвидации пожара привлечены 31 человек личного состава, 11 единиц спецтехники. "По предварительной информации, на момент возникновения пожара людей в здании не было, пострадавших нет. В 15:27 (13:27 мск) пожар локализован", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская область
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