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В ангаре в Каменске-Уральском ликвидировали открытое горение

Хлопки, которые доносились с места пожара, по мнению спасателей, были вызваны горением бензобаков и покрышек
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© ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее в пресс-службе сообщали, что площадь пожара составила 400 кв. метров.

"В 16:12 (14:12 мск) пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в ангаре в Каменске-Уральском. В настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и то, что внутри ангар был обшит фанерой и утеплителем. В ангаре находились пять легковых автомобилей, катер и прицеп, которые полностью повреждены огнем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что хлопки, которые доносились с места пожара, по мнению спасателей, были вызваны горением бензобаков и покрышек. "Под воздействием высокой температуры частично обрушилась кровля центральной части здания. На месте пожара было сильное задымление, работали два звена газодымозащитной службы", - уточнили в МЧС, добавив, тчо благодаря действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседний ангар, находящийся в 10 метрах от места ЧП.

Теги
РоссияСвердловская область
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