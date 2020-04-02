Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Кургане

ТАСС, 2 апреля. Водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и устроил массовую аварию с участием пяти машин в Кургане, в результате четыре человека пострадали, двое были госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД.

"На улице Бурова-Петрова в районе дома 118 водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Nissan Sunny, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, параллельно зацепив несколько автомобилей. Далее произошло лобовое столкновение со встречным транспортным средством Toyota. В результате пострадало четыре человека, при этом водители Nissan Sunny и Toyota госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности в ДТП повреждения получили пять автомобилей, уточнили в ведомстве. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.