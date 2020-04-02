{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Транспорт для доставки призывников на сборные пункты ЦВО пройдет специальную дезинфекцию

Весной 2020 года в войска в округе призовут более 50 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Призывники будут доставляться на призывные и сборные пункты Центрального военного округа только на прошедшем специальную дезинфекцию автотранспорте, сообщил журналистам в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа генерал-майор Александр Линьков.

"Автомобильный транспорт, задействованный для перевозки призывников, будет проходить комплексную дезинфекцию. Многоуровневой обработке будут подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования. В несессеры, выдаваемые на сборных пунктах, будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски", - сказал он.

Весной 2020 года на Урале, в Сибири и Поволжье в войска призовут более 50 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации Центрального военного округа, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир для восьми лучших шахматистов мира
Призовой фонд турнира составит $250 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС