Транспорт для доставки призывников на сборные пункты ЦВО пройдет специальную дезинфекцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Призывники будут доставляться на призывные и сборные пункты Центрального военного округа только на прошедшем специальную дезинфекцию автотранспорте, сообщил журналистам в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа генерал-майор Александр Линьков.

"Автомобильный транспорт, задействованный для перевозки призывников, будет проходить комплексную дезинфекцию. Многоуровневой обработке будут подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования. В несессеры, выдаваемые на сборных пунктах, будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски", - сказал он.

Весной 2020 года на Урале, в Сибири и Поволжье в войска призовут более 50 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации Центрального военного округа, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.