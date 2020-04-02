Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки. Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, опубликованном на официальном канале оперативного штаба региона по профилактике распространения коронавируса.

"Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей горожанку за фейк о коронавирусе. Жительница уральской столицы разместила в соцсетях недостоверную информацию о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки", - сказал он. По словам Горелых, найти женщину удалось в результате совместной работы полицейских и сотрудников ФСБ. Горелых уточнил, что екатеринбурженка признала свою вину.