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Пандемия коронавируса нового типа

Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки. Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, опубликованном на официальном канале оперативного штаба региона по профилактике распространения коронавируса.

"Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей горожанку за фейк о коронавирусе. Жительница уральской столицы разместила в соцсетях недостоверную информацию о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки", - сказал он. По словам Горелых, найти женщину удалось в результате совместной работы полицейских и сотрудников ФСБ. Горелых уточнил, что екатеринбурженка признала свою вину.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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