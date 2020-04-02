Суд оштрафовал жителя ХМАО, из-за шутки которого о COVID-19 офис банка закрыли на карантин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) привлек к штрафу местного 56-летнего жителя, который в офисе банка пошутил, что болен коронавирусной инфекцией. Из-за его действий учреждение было закрыт на несколько часов, а работники, контактировавшие с ним, изолированы и отправлены на двухнедельный карантин, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 19.13 КоАП РФ ("Заведомо ложный вызов специализированных служб"). Суд рассмотрел административное дело и... назначил правонарушителю административное наказание в виде штрафа в размере 1,2 тыс. рублей. Гражданин свою вину признал и пообещал впредь закон не нарушать", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне днем в Сургуте в отделение банка пришел 56-летний мужчина. Сотрудники учреждения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции находились в медицинских масках и перчатках. "Отвечая на вопросы менеджера, мужчина сообщил, что является контактным больным коронавирусной инфекцией, поэтому в ближайшее время он больше не сможет прийти в отделение банка в связи с карантином, добавив, что маски и перчатки не защитят работников от заболевания. После ухода мужчины офис был закрыт на несколько часов, а работники, контактировавшие с ним, изолированы и отправлены на 14-дневный карантин. На место происшествия прибыли специализированные службы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что свой поступок мужчина объяснил желанием пошутить 1 апреля и не думал о возможных последствиях.

По данным на 2 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в ХМАО составляло 8 человек, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Один из них работал на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила профильным органам власти совместно с контрольно-надзорными органами провести проверку вахтовых поселений в регионе на то, как в них соблюдаются нормы по профилактике коронавирусной инфекции. В Югре введен режим обязательной самоизоляции граждан.