Житель Курганской области пытался угнать машину скорой помощи

ТАСС, 3 апреля. Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержала подозреваемого в угоне машины скорой помощи в селе Глядянское Курганской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Накануне около полуночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Притобольный" поступило сообщение от сотрудников районной больницы об угоне спецавтомобиля. Незамедлительно были ориентированы все наружные службы полиции, и через короткий промежуток времени полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали автоугонщика на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 36-летний ранее судимый неработающий житель села Арсеновка в состоянии алкогольного опьянения искал средство передвижения, чтобы уехать домой в соседнее село. Мужчина проник на огороженную территорию больницы и воспользовался тем, что водитель автомобиля скорой помощи отвлекся, сел в машину и попытался объехать шлагбаум. Но выехать с территории не успел, был задержан и доставлен в отдел полиции.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.