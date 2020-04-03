Двух жителей Челябинской области оштрафовали за фейки, связанные с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Суды в Челябинской области по материалам полиции оштрафовали двух жителей региона на 30 тыс. рублей каждого за распространение в социальной сети недостоверной информации, связанной с коронавирусом. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ходе проверки установлено, что местная жительница 1985 года рождения в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице разместила заведомо недостоверную информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией. <…> Материалы проверки были направлены в Тракторозаводский районный суд, который назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй гражданин был выявлен полицейскими УМВД России по Магнитогорску. Он в социальной сети "ВКонтакте" в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию с фотографией, на которой был изображен армейский автомобиль с установленным на крыше автоматическим оружием, а рядом стояли сотрудники ДПС. Комментарий к фотографии сообщал, что это якобы граница Самарской и Оренбургской областей. По решению суда мужчина также оштрафован на 30 тыс. рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Главное управление МВД России по Челябинской области призывает граждан внимательно относиться к публикуемым в интернете и мессенджерах материалам, ориентироваться только на официальные источники информации.