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Пандемия коронавируса нового типа

Двух жителей Челябинской области оштрафовали за фейки, связанные с коронавирусом

Они должны выплатить по 30 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Суды в Челябинской области по материалам полиции оштрафовали двух жителей региона на 30 тыс. рублей каждого за распространение в социальной сети недостоверной информации, связанной с коронавирусом. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На текущий момент в регионе 23 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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"В ходе проверки установлено, что местная жительница 1985 года рождения в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице разместила заведомо недостоверную информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией. <…> Материалы проверки были направлены в Тракторозаводский районный суд, который назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй гражданин был выявлен полицейскими УМВД России по Магнитогорску. Он в социальной сети "ВКонтакте" в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию с фотографией, на которой был изображен армейский автомобиль с установленным на крыше автоматическим оружием, а рядом стояли сотрудники ДПС. Комментарий к фотографии сообщал, что это якобы граница Самарской и Оренбургской областей. По решению суда мужчина также оштрафован на 30 тыс. рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Главное управление МВД России по Челябинской области призывает граждан внимательно относиться к публикуемым в интернете и мессенджерах материалам, ориентироваться только на официальные источники информации.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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