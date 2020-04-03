Замминистра строительства Челябинской области подозревают во взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области возбудили дело о взятке на сумму 2,2 млн рублей в отношении заместителя областного министра строительства и инфраструктуры. Идут следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры региона, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. <...> В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации в качестве взятки за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам.