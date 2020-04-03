Чистый убыток "Уралмашзавода" по итогам 2019 года вырос в 6,5 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Общий совокупный убыток крупнейшего российского производителя оборудования для горнодобывающей, металлургической и атомной отраслей ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ, входит в группу УК "УЗТМ-КАРТЭКС") по МСФО увеличился в 6,5 раз по итогам 2019 года и достиг 3,148 млрд рублей. В 2018 году убыток составил 482 млн рублей.

"Чистый убыток в размере 3 млрд руб. по итогам 2019 г., обусловлен в основном списанием отложенных налоговых активов в сумме 2 млрд руб., образовавшихся в результате продолжительной убыточной деятельности предприятия до 2015 года", - говорится в сообщении пресс-центра группы "УЗТМ-КАРТЭКС".

Выручка УЗТМ достигла в 2019 году самого большого значения за 20 последних лет и составила 10,8 млрд руб., что на 22% больше по сравнению с 2018 годом. Показатель EBITDA составил 941,1 млн руб., увеличившись на 13%.

В 2020 году выручка "Уралмашзавода" с учетом сформированного портфеля заказов прогнозируется на уровне не менее 14 млрд руб., отмечается в сообщении.