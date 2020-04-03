Танковая дивизия на Урале получила десять модернизированных танков Т-72Б3М

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками переданы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, сообщил журналистам в пятницу командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В марте на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Данная боевая машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук", многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что помимо высокой бронезащищенности бортов и кормы, достигнутой использованием противокумулятивных экранов и интегрированных модулей динамической защиты "Реликт", в Т-72Б3М усовершенствована противоминная защита днища и усилена трансмиссия.

Всего в марте войска округа получили около 30 единиц вооружения различной номенклатуры.