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Новая техника ВС РФ

Танковая дивизия на Урале получила десять модернизированных танков Т-72Б3М

Машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи "Акведук", многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками переданы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, сообщил журналистам в пятницу командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В марте на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Данная боевая машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук", многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что помимо высокой бронезащищенности бортов и кормы, достигнутой использованием противокумулятивных экранов и интегрированных модулей динамической защиты "Реликт", в Т-72Б3М усовершенствована противоминная защита днища и усилена трансмиссия.

Всего в марте войска округа получили около 30 единиц вооружения различной номенклатуры.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФЧелябинская областьЛапин, Александр Павлович
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