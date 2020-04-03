Экс-глава Челябинска, обвиняемый во взяточничестве, заключил досудебное соглашение

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки от представителя коммерческой организации, заключил досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, позже меру пресечения Тефтелеву заменили на домашний арест.

"Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение по уголовному делу, которое в отношении него расследуется. Он готов изложить интересующие следствие факты. Срок меры пресечения в виде содержания под домашним арестом ему продлен", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, бывшие чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.