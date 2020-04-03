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Экс-глава Челябинска, обвиняемый во взяточничестве, заключил досудебное соглашение

Евгению Тефтелеву продлили меру пресечения в виде содержания под домашним арестом
Евгений Тефтелев Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Евгений Тефтелев
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки от представителя коммерческой организации, заключил досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, позже меру пресечения Тефтелеву заменили на домашний арест.

"Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение по уголовному делу, которое в отношении него расследуется. Он готов изложить интересующие следствие факты. Срок меры пресечения в виде содержания под домашним арестом ему продлен", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, бывшие чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.

Теги
РоссияЧелябинская область
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