Центр "Эрмитаж-Урал" получит около 70 работ из Санкт-Петербурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", который откроется в ноябре 2020 года в двух зданиях в центре Екатеринбурга, получит около 70 работ для экспозиции из Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

"По выставке - идет согласование. Порядка 60-70 работ [получит "Эрмитаж-Урал" из Санкт-Петербурга], финальный список будет только летом, не раньше", - сказал Корытин.

Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.