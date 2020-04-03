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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на Урале превысило 100 человек

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области

ТАСС, 3 апреля. Число людей в регионах Уральского федерального округа, у которых подтвержден коронавирус, превысило 100, сообщили в пятницу в оперативных штабах регионов по профилактике распространения коронавируса.

Всего на Урале подтверждено 102 случая, больше всего в Свердловской области - 39 случаев. На втором месте Челябинская область с 23 случаями, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ с 16 случаями, далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ с 12 случаями, потом Тюменская область с 11 случаями, в Курганской области один случай.

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По данным свердловского штаба, за последние сутки в регионе зафиксирован один случай заражения. Больной находится под наблюдением врачей, контактировавшие с ним лица выявлены. Всего в регионе состояние троих заболевших медики оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 13 человек.

По данным властей Челябинской области, болезнь у заразившихся протекает в легкой форме. У семи пациентов без каких-либо проявлений. В ХМАО двое заразившихся выписаны в связи с выздоровлением. По словам директора департамента здравоохранения округа Алексея Добровольского, в регионе нет пациентов в тяжелом состоянии. Из 14 человек, кто продолжает лечение, двое - в средней степени тяжести, у остальных состояние удовлетворительное.

В Тюменской области выздоровели четыре человека. В больнице остается семь человек, трое находятся в тяжелом состоянии, это возрастные пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, остальные в удовлетворительном состоянии. В Курганской области заразившийся коронавирусом уже выздоровел.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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