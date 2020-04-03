Курганские власти ввели льготный кредит под 0,1% для МСП

ТАСС, 3 апреля. Правительство Курганской области ввело с сегодняшнего дня новую процентную ставку по микрозаймам для субъектов малого и среднего предпринимательства в 0,1%, ранее она составляла от 3% до 5% годовых. Мера направлена на поддержку бизнеса в ситуации с коронавирусом, сообщили в пятницу в пресс-службе фонда "Инвестиционное агентство Курганской области.

"В непростое для бизнеса время власти Курганской области вводят дополнительную меру финансовой поддержки. На территории региона начинает действовать новая процентная ставка по микрозаймам для субъектов малого и среднего предпринимательства - 0,1%. Дата запуска льготного кредита - 3 апреля 2020 года. Сейчас ставка составляет от 3% до 5% годовых", - говорится в сообщении.

Предприниматели могут получить таким образом до 5 млн рублей на три года. Новые условия будут действовать для всех программ, которые есть в "Фонде микрофинансирования Курганской области". "Это, в том числе, программы "Мини-завод", "Своя ферма", "Микро-IT", "Микро-услуги" и так далее. По-прежнему действует условие - бизнесмены смогут получить кредит только на инвестиционный проект, который предполагает открытие нового направления деятельности или расширение действующего производства", - уточняют в пресс-службе.

В области с 28 марта приостановлена работа салонов красоты, фитнес-центров, ресторанов и кафе, части магазинов и торговых центров, развлекательных заведений, санаториев и курортов. С 1 апреля в регионе введен режим всеобщей самоизоляции, со 2 апреля приостановлено автобусное сообщение с соседними регионами.

В Курганской области был выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией - девочка вернулась с семьей с отдыха в Испании. Но сейчас ребенок выздоровел и был выписан из больницы. Новых зараженных в регионе не выявлено.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.