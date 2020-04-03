Аэропорт Салехарда закроют на дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у сотрудника

ТАСС, 3 апреля. Аэропорт Салехарда продезинфицируют из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. Во время дезинфекции аэропорт будет закрыт, сообщил в пятницу в Instagram губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"В ближайшие два дня - субботу и воскресенье - аэропорт Салехарда будет закрыт и подвергнут дезинфекции по причине подозрения на заболевание у одного из сотрудников", - написал Артюхов.

Также губернатор отметил, что на две недели в регионе прекратится регулярное вертолетное пассажирское сообщение. "Вертолетное сообщение в отдаленных поселках в ближайшие две недели будет осуществляться по заявкам местного главы. Регулярные рейсы осуществляться не будут. Нам очень важно уберечь от случаев новой инфекции наши малые поселения, где люди очень плотно общаются между собой", - уточнил Артюхов.

На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 12 случаев заражения коронавирусом.