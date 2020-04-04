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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области коронавирус диагностировали у шестимесячного ребенка

У него нет клинических проявлений заболевания

ТАСС, 4 апреля. Самым младшим пациентом в Челябинской области, у которого диагностирован коронавирус, является шестимесячный ребенок. Он был в контакте с заразившимся, который вернулся из ОАЭ, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

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Всего в регионе подтверждено 26 случаев заболевания.

"В Кизильском районе заражен шестимесячный ребенок. У него нет клинических проявлений коронавируса. Был контакт с заразившимся, который прилетел из ОАЭ", - сказали в пресс-службе, уточнив, что диагноз был подтвержден у ребенка 3 апреля.

В пресс-службе уточнили, что самому возрастному пациенту 80 лет. Пациенты с коронавирусом госпитализированы в семи муниципалитетах области.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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