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Три ребенка погибли при пожаре в Свердловской области

Еще двое детей пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Трое детей погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в результате пожара в частном доме в Свердловской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"5 апреля в 02-18 (мест) (00:18 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Елань Талицкого городского округа на ул. Ленина, 87 <...> Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены двое детей (2012 г. р. и 2019 г. р.), в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Еще трое детей погибли (2011, 2012, 2014 г. р.)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составила 120 кв. м, в 02:00 мск открытое горение было ликвидировано.

Теги
РоссияСвердловская область
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