Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ "Титановая долина"

Кызласов и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). 19 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал их на два месяца.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корр. ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей Кызласова по 17 июля 2020 года включительно", - сказала судья. При этом сам Кызласов, который присутствовал на заседании в формате видеосвязи, заявил, что решение суда будет обжаловано.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую, по версии следствия, он вымогал у субподрядчика. Был задержан и Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.