{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Почта России" увеличила набор сотрудников в три раза в Свердловской области

За неделю в региональный филиал принимают 20-25 человек
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Количество новых сотрудников в отделениях "Почты России" в Свердловской области в последнее время увеличилось в три раза, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор макрорегиона "Урал" АО "Почта России" Дмитрий Киселев.

"Если говорить о приеме на работу в "Почту России", то мы набор не остановили. За последнюю неделю количество людей, которые хотят выбрать почту в качестве своего работодателя, увеличилось в среднем в три раза, поэтому у нас сейчас проблем с укомплектованием нет. Люди испытывают, наверное, потенциальную угрозу со стороны потери работы, со стороны своих работодателей, со стороны небольших предприятий. А "Почта России" - большое государственное предприятие, которое, естественно, стабильно", - сказал Киселев, уточнив, что "до ситуации с коронавирусом" в Свердловский филиал принималось 7-8 человек в неделю, сейчас же - 20-25 человек.

По его словам, набор проходит дистанционно. "Так как набор увеличился, мы усилили немного требования к кандидатам, чтобы набирать людей с образованием", - уточнил Киселев.

УФПС Свердловской области объединяет 11 почтамтов, 913 стационарных отделений почтовой связи (в том числе в сельской местности расположено 531 отделение), 1 пункт почтовой связи, 5 передвижных отделений почтовой связи. В Свердловской области трудится порядка 8000 почтовых работников, из них 4032 почтальона и оператора. Почта в области доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труднодоступных и отдаленных районах в период распутицы - авиационным и водным транспортом. Для перевозки почты разработано 435 почтовых маршрутов, общей протяженностью 74705 км. Средняя протяженность маршрутов - 48000 км в сутки.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ "Титановая долина"
Артемия Кызласова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую, по версии следствия, он вымогал у субподрядчика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС