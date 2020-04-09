"Почта России" увеличила набор сотрудников в три раза в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Количество новых сотрудников в отделениях "Почты России" в Свердловской области в последнее время увеличилось в три раза, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор макрорегиона "Урал" АО "Почта России" Дмитрий Киселев.

"Если говорить о приеме на работу в "Почту России", то мы набор не остановили. За последнюю неделю количество людей, которые хотят выбрать почту в качестве своего работодателя, увеличилось в среднем в три раза, поэтому у нас сейчас проблем с укомплектованием нет. Люди испытывают, наверное, потенциальную угрозу со стороны потери работы, со стороны своих работодателей, со стороны небольших предприятий. А "Почта России" - большое государственное предприятие, которое, естественно, стабильно", - сказал Киселев, уточнив, что "до ситуации с коронавирусом" в Свердловский филиал принималось 7-8 человек в неделю, сейчас же - 20-25 человек.

По его словам, набор проходит дистанционно. "Так как набор увеличился, мы усилили немного требования к кандидатам, чтобы набирать людей с образованием", - уточнил Киселев.

УФПС Свердловской области объединяет 11 почтамтов, 913 стационарных отделений почтовой связи (в том числе в сельской местности расположено 531 отделение), 1 пункт почтовой связи, 5 передвижных отделений почтовой связи. В Свердловской области трудится порядка 8000 почтовых работников, из них 4032 почтальона и оператора. Почта в области доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труднодоступных и отдаленных районах в период распутицы - авиационным и водным транспортом. Для перевозки почты разработано 435 почтовых маршрутов, общей протяженностью 74705 км. Средняя протяженность маршрутов - 48000 км в сутки.